Командующий Южного военного округа России прибыл в оккупированный Крым проверить готовность войск

2 сентября, 2020, 16:52

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) России генерал армии Александр Дворников прибыл в оккупированный Крым для проверки боевой готовности российского Черноморского флота

"На общевойсковом полигоне Опук командующий войсками ЮВО оценит действия береговых войск, морской пехоты, кораблей и авиации Черноморского флота во время двустороннего тактического учения", - заявили в министерстве обороны России, сообщает Радио Свобода .

Отмечается, что в ходе учений при поддержке авиации и кораблей военные будут проводить высадку морского и воздушного десанта "с целью захвата и удержания побережья, отрабатывается противодесантная оборона".

В учениях задействуют около 20 кораблей и судов обеспечения, около 200 единиц военной и специальной техники, более 20 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота.

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