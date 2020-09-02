Командующий Южного военного округа России прибыл в оккупированный Крым проверить готовность войск
"На общевойсковом полигоне Опук командующий войсками ЮВО оценит действия береговых войск, морской пехоты, кораблей и авиации Черноморского флота во время двустороннего тактического учения", - заявили в министерстве обороны России, сообщает Радио Свобода .
Отмечается, что в ходе учений при поддержке авиации и кораблей военные будут проводить высадку морского и воздушного десанта "с целью захвата и удержания побережья, отрабатывается противодесантная оборона".
В учениях задействуют около 20 кораблей и судов обеспечения, около 200 единиц военной и специальной техники, более 20 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота.
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