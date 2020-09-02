Клуб УПЛ презентовал новый стадион
2 сентября, 2020, 15:45
Сегодня, 2 сентября, состоялась презентация нового стадиона "Колоса" в селе Ковалевка
Об этом сообщает football.ua.
Новая арена вмещает 5 тыс. человек. Стадион оборудован подогревом поля и современной дренажной системой. Клуб из Коваливки сможет проводить в родном селе матче УПЛ и отборочные раунды еврокубков.
Первый домашний матч на новой арене "Колос" проведет 12 сентября, во втором туре УПЛ, против "Львова".
- 31 августа стало известно, что во втором квалификационном раунде Лиги Европы Коваливский "Колос" сыграет против греческого "Ариса" .
- 2 сентября форвард сборной Украины Евгений Селезнев стал новым игроком Ковалевский "Колоса" .
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