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Espreso.tvСпортКлуб УПЛ презентовал новый стадион

Клуб УПЛ презентовал новый стадион


фото: football.ua
Сегодня, 2 сентября, состоялась презентация нового стадиона "Колоса" в селе Ковалевка

Об этом сообщает football.ua.

Новая арена вмещает 5 тыс. человек. Стадион оборудован подогревом поля и современной дренажной системой. Клуб из Коваливки сможет проводить в родном селе матче УПЛ и отборочные раунды еврокубков.

Первый домашний матч на новой арене "Колос" проведет 12 сентября, во втором туре УПЛ, против "Львова".

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