Клуб УПЛ презентовал новый стадион

2 сентября, 2020, 15:45

Сегодня, 2 сентября, состоялась презентация нового стадиона "Колоса" в селе Ковалевка

Об этом сообщает football.ua.

Новая арена вмещает 5 тыс. человек. Стадион оборудован подогревом поля и современной дренажной системой. Клуб из Коваливки сможет проводить в родном селе матче УПЛ и отборочные раунды еврокубков.

Первый домашний матч на новой арене "Колос" проведет 12 сентября, во втором туре УПЛ, против "Львова".

31 августа стало известно, что во втором квалификационном раунде Лиги Европы Коваливский "Колос" сыграет против греческого "Ариса" .

2 сентября форвард сборной Украины Евгений Селезнев стал новым игроком Ковалевский "Колоса" .

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