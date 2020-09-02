Карантин: Киевсовет ограничил доступ к мэрии до 31 октября

2 сентября, 2020, 19:02

Киевская городская власть продлила временное ограничение доступа граждан к админзданию мэрии, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни

об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Согласно распоряжению мэра столицы Виталия Кличко №1326, в комплекс на Крещатике, 36 смогут попасть только работники структурных подразделений КГС и КГГА, которые имеют соответствующие удостоверения. Доступ общественности и представителей СМИ ограничен до 31 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Обращение к мэру, КГГА или Киевсовету принимаются на соответствующие электронные адреса или обычную почту. Письма можно оставлять и в специальных ящиках возле центрального входа в здание на Крещатике, 36. Постоянные комиссии и пленарные заседания Киевского городского совета будут транслироваться онлайн.

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