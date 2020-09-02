Фильм-открытие "Молодости" - драма "Забытые" - выходит в прокат 3 сентября

2 сентября, 2020, 14:38

Драма "Забытые" Дарьи Онищенко, которой открылся кинофестиваль "Молодость", выходит в украинский прокат 3 сентября

История любви тех, кто не забыл кем на самом деле, и о ком не имеем права забыть мы. Когда война уничтожает все вокруг: узнаваемые пейзажи, знакомых людей, привычную жизнь - остается сжать кулаки и не дать разрушить себя. Эта борьба объединила учительницу Нину и семнадцатилетнего Андрея. Страсть, вспыхнувшая между ними - не единственное оружие против всего безумия, происходящего вокруг. События фильма - это не только хроники настоящего, это актуальная попытка разобраться в том, на что способна любовь.

Важной частью ленты является видеоперформанс Марии Куликовской. Мария собственноручно расстреляла 6 фигур-слепков, созданных в процессе снятия форм с тела художницы, и отлитых в баллистическом мыле, и сыграла роль пропагандистской журналистки. Эта сцена воспроизводит реальные события, которые произошли в 2014 году со скульптурами художницы на территории захваченного боевиками "ДНР" арт-центра современного искусства "Изоляция" в Донецке. Работы были использованы как мишени и расстреляны для визуализации того, что "произойдет со всеми, кто не согласен с моралью и принципами Д/ЛНР".

Мировая премьера "Забытых" состоялась на Варшавском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы "1-2", где фильм был отмечен Специальной премией жюри. Также проект ленты был представлен в рамках секции Work-in-progress Одесского международного кинофестиваля, где получил приз Украинского Института как проект с крупнейшим международным потенциалом.

Фильм снят в копродукции Украины и Швейцарии, при поддержке Министерства культуры Украины и Федерального управления культуры Швейцарии.

Предыдущая, дебютная, лента Дарьи Онищенко "Истальгия" получила признание на международных кинофестивалях, получила много призов, вышла в широкий кинопрокат и была одной из первых копродукционных картин в Украине, сделанной в соответствии с Европейской Копродукционной Конвенции.

Драма "Забытые" выходит в широкий украинский прокат 3 сентября. Проект "Доступное кино" подготовил версию официального трейлера ленты с звукописью и развернутыми субтитрами, а при помощию специальных приложений Earcatch и Subcatch для смартфонов, зрители с нарушением зрения и слуха смогут посмотреть фильм в кинотеатрах.



