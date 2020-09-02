Facebook разоблачил новый проект российской "фабрики троллей"
Как сообщает The New York Times, речь идет о двух страницах и 13 учетных записях, связанных с так называемым "Агентством интернет-исследований", более известным как "фабрика троллей".
Все они вели пользователей на сайт Peace Data, где публикуются материалы, фокусирующиеся на США, Великобритании и странах Ближнего Востока и Африки.
При этом, чтобы создавать впечатление "глобальной новостной организации", Россия привлекла к их созданию настоящих американцев, а также искусственно сгенерированных лиц и изображения.
"Русские изо всех сил пытаются спрятаться, они все чаще используют все больше и больше уровней обфускации. Но их все еще ловят", - рассказал IT-специалист Бен Ниммо, чья фирма Graphika работала с Facebook для разоблачения пропагандистской сети.
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До того, как на проект РФ обратило внимание ФБР, он успел привлечь около 14 тысяч пользователей.
В свою очередь Twitter также заблокировал пять аккаунтов, связанных с Peace Data.
Отмечается, что целью российской "фабрики троллей", как и в 2016 году, является вмешательство в президентские выборы в США.
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