Евро-2022: сборная Украины узнала соперников в квалификационном раунде
Об этом сообщает "Чемпион".
Жеребьевка произошла сегодня, 2 сентября. В результате национальные команды были разбиты на восемь групп по четыре сборных, где сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи будут играться в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года.
Восемь победителей групп и шесть лучших сборных, которые займут вторые места, присоединятся к Нидерландам (прим. - хозяев турнира) в финальной стадии турнира. Последнюю путевку с 14 по 17 ноября 2021 года разыграют два лучших обладателя вторых мест. Финальный турнир пройдет с 9 января по 6 февраля в 2022-м году.
Сборная Украины попала в группу 1, где сыграет с национальными командами Хорватии, Албании и победителем пары Сан-Марино - Дания.
Жеребьевка отборочного группового этапа:
Группа 1: Сан-Марино / Дания *, Хорватия, Албания, Украина
Группа 2: Болгария / Армения *, Франция, Грузия, Россия
Группа 3: Турция / Греция *, Азербайджан, Словакия, Молдова
Группа 4: Англия / Северная Македония *, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина
Группа 5: Израиль / Кипр *, Казахстан, Венгрия, Беларусь
Группа 6: Швейцария / Германия *, Испания, Латвия, Словения
Группа 7: Черногория / Литва *, Италия, Бельгия, Финляндия
Группа 8: Польша, Португалия, Норвегия, Чехия
* Остальные участники групповой стадии определятся по итогам отборочных стыковых матчей.
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