Евро-2022: сборная Украины узнала соперников в квалификационном раунде

2 сентября, 2020, 17:51

Сборная Украины по футзалу узнала соперников в квалификационном раунде Евро-2022

Об этом сообщает "Чемпион".

Жеребьевка произошла сегодня, 2 сентября. В результате национальные команды были разбиты на восемь групп по четыре сборных, где сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи будут играться в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года.

Восемь победителей групп и шесть лучших сборных, которые займут вторые места, присоединятся к Нидерландам (прим. - хозяев турнира) в финальной стадии турнира. Последнюю путевку с 14 по 17 ноября 2021 года разыграют два лучших обладателя вторых мест. Финальный турнир пройдет с 9 января по 6 февраля в 2022-м году.

Сборная Украины попала в группу 1, где сыграет с национальными командами Хорватии, Албании и победителем пары Сан-Марино - Дания.

Жеребьевка отборочного группового этапа:

Группа 1: Сан-Марино / Дания *, Хорватия, Албания, Украина

Группа 2: Болгария / Армения *, Франция, Грузия, Россия

Группа 3: Турция / Греция *, Азербайджан, Словакия, Молдова

Группа 4: Англия / Северная Македония *, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина

Группа 5: Израиль / Кипр *, Казахстан, Венгрия, Беларусь

Группа 6: Швейцария / Германия *, Испания, Латвия, Словения

Группа 7: Черногория / Литва *, Италия, Бельгия, Финляндия

Группа 8: Польша, Португалия, Норвегия, Чехия

* Остальные участники групповой стадии определятся по итогам отборочных стыковых матчей.