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Espreso.tvОбществоЕсли киевляне продолжат пренебрегать правилами карантина, то не избежать инфекционного взрыва, - Кличко

Если киевляне продолжат пренебрегать правилами карантина, то не избежать инфекционного взрыва, - Кличко


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что предприниматели и посетители кафе и ресторанов начали пренебрегать правилами безопасности и в Киеве возможен "инфекционный взрыв"

Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Не носят маски. Перестали дезинфицировать помещения. Немало заведений работают после разрешенного времени и с толпами людей. А потом все спрашивают - откуда такая негативная динамика распространения вируса. Да и кто на нее влияет, скажите?! Если так будет продолжаться, - нам не избежать инфекционного взрыва", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что за прошедшую неделю группы контроля за соблюдением противоэпидемических правил осуществили 380 проверок столичных заведений общественного питания, торговли, рынков. Составили 67 протоколов о нарушениях.

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