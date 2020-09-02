 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-владельцы франшизы McDonald&#39;s подали в суд на компанию из-за расизма: требуют $1 млрд

Экс-владельцы франшизы McDonald's подали в суд на компанию из-за расизма: требуют $1 млрд


фото: RAU
Более 50 экс-владельцев франшизы McDonald's подали в суд на корпорацию

Об этом сообщает Reuters.

Иск подали 52 человека, которые требуют выплатить до $1 млрд возмещения убытков.

Истцы заявили, что McDonald's не предлагал темнокожим владельцами франшизы выгодное расположение ресторанов и рост на тех же условиях, что и белым - их направляли в депрессивные, охваченные преступностью кварталы.

Компания отрицает вину и заявляет о преданности принципам разнообразия, равенства и открытости.

Там добавили, что могут лишь рекомендовать место для размещения ресторана, окончательное решение принимают сами владельцы франшизы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 сентября, 2020 среда

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

2 сентября, 2020 среда

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать