Экс-владельцы франшизы McDonald's подали в суд на компанию из-за расизма: требуют $1 млрд

Об этом сообщает Reuters.

Иск подали 52 человека, которые требуют выплатить до $1 млрд возмещения убытков.

Истцы заявили, что McDonald's не предлагал темнокожим владельцами франшизы выгодное расположение ресторанов и рост на тех же условиях, что и белым - их направляли в депрессивные, охваченные преступностью кварталы.

Компания отрицает вину и заявляет о преданности принципам разнообразия, равенства и открытости.

Там добавили, что могут лишь рекомендовать место для размещения ресторана, окончательное решение принимают сами владельцы франшизы.