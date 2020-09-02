Экс-владельцы франшизы McDonald's подали в суд на компанию из-за расизма: требуют $1 млрд
2 сентября, 2020, 07:30
Более 50 экс-владельцев франшизы McDonald's подали в суд на корпорацию
Об этом сообщает Reuters.
Иск подали 52 человека, которые требуют выплатить до $1 млрд возмещения убытков.
Истцы заявили, что McDonald's не предлагал темнокожим владельцами франшизы выгодное расположение ресторанов и рост на тех же условиях, что и белым - их направляли в депрессивные, охваченные преступностью кварталы.
Компания отрицает вину и заявляет о преданности принципам разнообразия, равенства и открытости.
Там добавили, что могут лишь рекомендовать место для размещения ресторана, окончательное решение принимают сами владельцы франшизы.
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