Экс-премьер Италии Берлускони заболел COVID-19
2 сентября, 2020, 22:38
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом
Об этом сообщает ANSA , передает " Укринформ ".
Согласно заявлению, опубликованному его соратниками, 83-летний Берлускони в данный момент находится на самоизоляции в своем доме недалеко от Милана.
При этом у него нет никаких симптомов и он отдаленно занимается партийной работой.
Берлускони сдал тест на коронавирус как профилактическое мероприятие после визита на Сардинию.
Сильвио Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в четырех правительствах течение девяти лет, прежде чем был вынужден уйти в отставку в 2011 году.
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