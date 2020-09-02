Экс-премьер Италии Берлускони заболел COVID-19

Об этом сообщает ANSA , передает " Укринформ ".

Согласно заявлению, опубликованному его соратниками, 83-летний Берлускони в данный момент находится на самоизоляции в своем доме недалеко от Милана.

При этом у него нет никаких симптомов и он отдаленно занимается партийной работой.

Берлускони сдал тест на коронавирус как профилактическое мероприятие после визита на Сардинию.

Сильвио Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в четырех правительствах течение девяти лет, прежде чем был вынужден уйти в отставку в 2011 году.

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