Больше не деньги: НБУ с 1 октября изымет из оборота монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты гривни

2 сентября, 2020, 13:39

Национальный банк Украины с 1 октября изымет из оборота монеты номиналом 25 копеек и старые гривневые банкноты, после чего они также перестанут быть средством платежа

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ с 1 октября изымет монеты номиналом 25 копеек и все банкноты старых образцов, которые были введены в обращение до 2003 года. Отмечается, что с этого момента они перестанут быть средством платежа.

В пресс-служба также отметили, что НБУ начнет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни, а также монеты 1 гривня образца 1996 года, заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года.

По словам заместителя председателя НБУ Алексея Шабана, главная цель этих решений - упрощение наличных расчетов и повышение их удобства для пользователей.

"Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышении качества наличных денег в обращении", - добавил Шабан.

Так, по его словам, банкнотно-монетный ряд гривни сократится до 12 номиналов из 17. Всего при этом останется шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот, что соответствует мировой практике.

В пресс-службе также отметили, что решение о выводе из обращения монет номиналом 25 копеек не окажет влияния на инфляцию, поскольку при отсутствии таких монет во время наличных расчетов могут применяться правила округления общих сумм наличными до сумм, кратных 10 копейкам.

В регуляторе также пояснили, что банкноты старого образца, до 2003, года уже почти не выполняют свою функцию - теперь их осталось около 1.8% от общего количества банкнот в обращении и этот объем почти не изменился.

"То есть граждане ними почти не рассчитываются, эти банкноты почти не инкассируются и в банки не поступают. Их изъятие из обращения не нанесет неудобств гражданам, тогда как бизнесу и государству принесет пользу", - отметили в НБУ.

Кроме того, по информации НБУ, это позволит снизить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление и хранение банкнот и монет.

Отмечается также, что граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты до 2003 года выпуска на монет и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет. В частности, это можно будет сделать во всех украинских банках до 30 сентября 2021 года, или в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ) до 30 сентября 2023 года включительно.

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