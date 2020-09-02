Беларусь подготовила санкции против стран Балтии, которые будут действовать и в России
Об этом в среду на пресс-конференцции с российским министром Сергеем Лавровым в Москве заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщает TUT.by.
"Они хотят быть впереди планеты всей. Вопросы использования санкционных инструментов мы ранее обсуждали и были едины в том, что санкции - абсолютно неприемлемый вид межгосударственных отношений.
И мне было странно, что уже на второй день после выборов начали раздаваться голоса этих государств, что надо вводить санкции. Чтобы реально оценить ситуацию, надо время ", - сказал Макей.
Он отметил, что в ответ на балтийские санкции было проведено межведомственное согласование, подготовлены и утверждены "асимметричные санкции". "Будем давать адекватный ответ", - сказал Макей.
По его словам, под санкции попадут те лица, которые "упорно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, делали соответствующие неприемлемые политические заявления и вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов власти".
Российское агентство "Интерфакс" подчеркивает, что, по словам Макея, лицам из стран Балтии, включенным Беларусью в список санкций, будет запрещен въезд и на территорию России.
"Поверьте, там достаточно много лиц включено из всех этих трех балтийских государств. А с учетом того, что у нас единый список в рамках Союзного государства невъездных лиц вместе с Россией, то я думаю, что это должно заставить их в известной степени задуматься", - цитирует агентство Макея.
Отмечается, что публиковать свой список МИД Беларуси не намерен.
- Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
- Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.
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