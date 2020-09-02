Байден собрал более $300 млн за месяц избирательной кампании

2 сентября, 2020, 13:01

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден за месяц избирательной кампании собрал более 300 млн долларов пожертвований

Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что общая сумма, которая будет озвучена позже, превзойдет рекорд, который ранее был установлен Бараком Обамой. В 2008 году кандидат в президенты собрал за месяц более 193 млн долларов.

Демократическая партия в ближайшее время официально озвучит собранную в виде добровольных пожертвований сумму.

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Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократа Джо Байден и действующего президента Дональда Трампа, который представляет Республиканскую партию.

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