Байден собрал более $300 млн за месяц избирательной кампании
Об этом сообщает The New York Times.
Издание отмечает, что общая сумма, которая будет озвучена позже, превзойдет рекорд, который ранее был установлен Бараком Обамой. В 2008 году кандидат в президенты собрал за месяц более 193 млн долларов.
Демократическая партия в ближайшее время официально озвучит собранную в виде добровольных пожертвований сумму.
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Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократа Джо Байден и действующего президента Дональда Трампа, который представляет Республиканскую партию.
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