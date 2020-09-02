Azur Air Ukraine запустила девять дополнительных рейсов из Украины в Турцию

2 сентября, 2020, 15:17

Авиакомпания Azur Air Ukraine с 1 сентября запустила девять дополнительных рейсов из Украины в Даламан, Бодрум и Анталию

Об этом пишет avianews .

Согласно сообщению, дополнительные рейсы по девяти маршрутам Azur Air Ukraine будут выполнять из Киева, Львова и Харькова в турецкие курортные города Даламан, Бодрум и Анталию.

В издании отметили, что из Львова в Даламан рейсы запланированы по вторникам и четвергам, в Бодрум - по четвергам, в Анталию - каждый день.

Рейсы из Харькова в Анталию компания будет выполнять ежедневно, в Даламан - по понедельникам и четвергам, в Бодрум - по воскресеньям.

По информации издания, авиакомпания также продолжит полеты на курорты Египта, несмотря на ужесточение требований въезда с 1 сентября. Так, отмечается, что необходимый для въезда в Египет ПЦР-тест с 25 августа входит в стоимость турпакетов в Египет. Так, если пассажир сделает тестирование на свои деньги, туроператор обещает вернуть 799 грн по возвращении в Украину.

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