Azur Air Ukraine запустила девять дополнительных рейсов из Украины в Турцию
Об этом пишет avianews .
Согласно сообщению, дополнительные рейсы по девяти маршрутам Azur Air Ukraine будут выполнять из Киева, Львова и Харькова в турецкие курортные города Даламан, Бодрум и Анталию.
В издании отметили, что из Львова в Даламан рейсы запланированы по вторникам и четвергам, в Бодрум - по четвергам, в Анталию - каждый день.
Рейсы из Харькова в Анталию компания будет выполнять ежедневно, в Даламан - по понедельникам и четвергам, в Бодрум - по воскресеньям.
По информации издания, авиакомпания также продолжит полеты на курорты Египта, несмотря на ужесточение требований въезда с 1 сентября. Так, отмечается, что необходимый для въезда в Египет ПЦР-тест с 25 августа входит в стоимость турпакетов в Египет. Так, если пассажир сделает тестирование на свои деньги, туроператор обещает вернуть 799 грн по возвращении в Украину.
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