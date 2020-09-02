Антирекорд: в Киеве за минувшие сутки выявили 332 случая инфицирования коронавируса
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Умерли пять человек. Всего от осложнений умерли 218 киевлян.
Заболели 180 женщин, 137 мужчин, 6 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 15.
Среди новых пациентов - 13 медиков.
В больницы столицы попали 75 пациентов.
Выздоровели за сутки 68 человек. Всего переболели 4 450 киевлян.
В стационарах медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей.
164 пациента - в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов - с подозрением на коронавирус.
Больницы заполнены на 54%.
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