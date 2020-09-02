Антирекорд: в Киеве за минувшие сутки выявили 332 случая инфицирования коронавируса

2 сентября, 2020, 12:26

В столице 13 878 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Умерли пять человек. Всего от осложнений умерли 218 киевлян.

Заболели 180 женщин, 137 мужчин, 6 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 15.

Среди новых пациентов - 13 медиков.

В больницы столицы попали 75 пациентов.

Выздоровели за сутки 68 человек. Всего переболели 4 450 киевлян.

В стационарах медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей.

164 пациента - в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов - с подозрением на коронавирус.

Больницы заполнены на 54%.