1 сентября на фронте: оккупанты трижды нарушили перемирие
2 сентября, 2020, 08:03
1 сентября в зоне ООС зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе Водяного, оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.
Вблизи Майорска и Марьинки зафиксирован выстрел из гранатомета, оккупанты вели активность из стрелкового оружия.
Во всех случаях действия врага не несли угрозы жизни нашим воинам.
С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина.
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