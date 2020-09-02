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Espreso.tvОбщество1 сентября на фронте: оккупанты трижды нарушили перемирие

1 сентября на фронте: оккупанты трижды нарушили перемирие

1 сентября в зоне ООС зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе Водяного, оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Вблизи Майорска и Марьинки зафиксирован выстрел из гранатомета, оккупанты вели активность из стрелкового оружия.

Во всех случаях действия врага не несли угрозы жизни нашим воинам.

С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина.

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