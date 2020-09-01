Зеленский назначил Стефанишину главой Комиссии евроатлантической интеграции

1 сентября, 2020, 21:01

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Стефанишин Ольгу Витальевну - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от исполнения этих обязанностей В. Пристайко", - говорится в указе.

Отметим, что Комиссия является вспомогательным органом при президенте. Среди основных задач Комиссии - содействие согласованному выполнению центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами, входящими в национальную систему координации евроатлантической интеграции Украины, мероприятий в рамках реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО, повышения эффективности выполнения приоритетных задач по достижению критериев, необходимых для членства в НАТО.

Напомним, 4 июня Верховная Рада Украины утвердила назначение Ольги Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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