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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил Стефанишину главой Комиссии евроатлантической интеграции

Зеленский назначил Стефанишину главой Комиссии евроатлантической интеграции


фото: pravo.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Ольгу Стефанишину главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции вместо Вадима Пристайко

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Стефанишин Ольгу Витальевну - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от исполнения этих обязанностей В. Пристайко", - говорится в указе.

Отметим, что Комиссия является вспомогательным органом при президенте. Среди основных задач Комиссии - содействие согласованному выполнению центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами, входящими в национальную систему координации евроатлантической интеграции Украины, мероприятий в рамках реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО, повышения эффективности выполнения приоритетных задач по достижению критериев, необходимых для членства в НАТО.

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