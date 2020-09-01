Из-за неформально занятых работников: Гоструда с сентября начинает проверки работодателей

1 сентября, 2020, 12:14

Государственная служба труда с сентября начнет проверять работодателей, которые имеют высокий риск использования теневой занятости

Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.

Согласно сообщению, с 1 сентября запланировано инспектирование работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда. Это субъекты, у которых объем предоставляемых услуг не соответствует фактической цельности наемных работников, у которых произошло уменьшение количества наемных работников во время карантина и отсутствует положительная динамика трудоустройства после смягчения карантинных мероприятий. Также под проверки подпадут работодатели, которые скрывают трудовые отношения, заменяя их другими видами гражданских или хозяйственных отношений.

В пресс-службе также отметили, до 1 сентября продолжались разъяснительные работы с работодателями.

В пресс-службе отметили, что за нарушение законодательства в сфере оформления трудовых отношений уголовная ответственность может предусматривать штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет или арест до 6 месяцев.

Административная ответственность за подобные правонарушения предусматривает штраф в размере от 8,5 тыс. грн до 34 тыс. грн, а финансовая - в размере от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb