Из России в ОРДЛО прибыли снайперы, разведчики и связисты, а также шесть вагонов с боеприпасами, - разведка

1 сентября, 2020, 13:48

Россия продолжает поставлять на оккупированные территории вооружение, горюче-смазочные материалы и отправлять наемников

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения. в течение прошлой недели в соединения и части оккупантов доставлено около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами ", - сообщил пресс-секретарь.

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По данным Шаравары, для комплектования подразделений противника с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, прошедшие специальную подготовку по отдельным военно-учетным специальностям - снайперы, разведчики, связисты.