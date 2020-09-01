Впервые в истории: 4 украинские теннисистки вышли во второй круг US Open
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Соперниц в первом круге одолели Даяна Ястремская, Марта Костюк, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко. Еще 2 украинки свои матчи проиграли. Речь идет об Ангелине Калининой и Катарине Завацкой.
US Open
Нью-Йорк, США
Марта Костюк - Дарья Касаткина (Россия) - 6: 1, 6: 2
Елена Рыбакина (Казахстан) - Катарина Завацкая - 6: 3, 6: 0
Екатерина Козлова - Уитни Осигве (США) - 6: 3, 7: 5
Каролина Плишкова (Чехия) - Ангелина Калинина - 6: 4, 6: 0
Екатерина Бондаренко - Элли Кик (США) - 3: 6, 6: 3, 6: 1
Даяна Ястремская - Астра Шарма (Австралия) - 6: 3, 6: 7 (4), 7: 6 (2)
Во втором круге Ястремская сыграет против Мэдисон Бренгл из США, Костюк с Анастасией Севастовой из Латвии, Екатерина Козлова встретится с Петрой Квитовой из Чехии, а Екатерина Бондаренко померяется силами с Петрой Мартич из Хорватии.
Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября.
- 7 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина решила отказаться от участия в Открытом чемпионате США .
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