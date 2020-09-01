Во время марша студентов в Минске задержали 17 человек
Среди задержанных есть журналисты "Еврорадио", сообщает правозащитная организация "Весна" .
Также организация опубликовала имена задержанных:
1. Владислав Стасевич.
2. Виктория Гранковская.
3. Дмитрий Островский.
4. Мария Ваитович - журналист "Еврорадио".
5. Раман Хадун - журналист Еврорадио.
6. Роман Самуилов.
7. Олег Кузьмич.
8. Дмитрий Кривонос.
9. Дмитрий Шулюк.
10. Вадим Белявец - преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета.
11. Себастьян Заре.
12. Глеб Шевченко.
13. Бабич Артем.
14. Мария Шеришевская.
15. Ангелина Гавриленко.
16. Анастасия Лазарова.
17. Андрей Савич.
Напомним, сегодня в Беларуси началась крупнейшая забастовка в истории страны.
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