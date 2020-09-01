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Espreso.tvОбществоВо время марша студентов в Минске задержали 17 человек

Во время марша студентов в Минске задержали 17 человек


фото: reuters
В ходе протестов в Минске задержали 17 человек

Среди задержанных есть журналисты "Еврорадио", сообщает правозащитная организация "Весна" .

Также организация опубликовала имена задержанных:

1. Владислав Стасевич.
2. Виктория Гранковская.
3. Дмитрий Островский.
4. Мария Ваитович - журналист "Еврорадио".
5. Раман Хадун - журналист Еврорадио.
6. Роман Самуилов.
7. Олег Кузьмич.
8. Дмитрий Кривонос.
9. Дмитрий Шулюк.
10. Вадим Белявец - преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета.
11. Себастьян Заре.
12. Глеб Шевченко.
13. Бабич Артем.
14. Мария Шеришевская.
15. Ангелина Гавриленко.
16. Анастасия Лазарова.
17. Андрей Савич.

Напомним, сегодня в Беларуси началась крупнейшая забастовка в истории страны.

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