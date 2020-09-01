Во время марша студентов в Минске задержали 17 человек

1 сентября, 2020, 15:22

В ходе протестов в Минске задержали 17 человек

Среди задержанных есть журналисты "Еврорадио", сообщает правозащитная организация "Весна" .

Также организация опубликовала имена задержанных:

1. Владислав Стасевич.

2. Виктория Гранковская.

3. Дмитрий Островский.

4. Мария Ваитович - журналист "Еврорадио".

5. Раман Хадун - журналист Еврорадио.

6. Роман Самуилов.

7. Олег Кузьмич.

8. Дмитрий Кривонос.

9. Дмитрий Шулюк.

10. Вадим Белявец - преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета.

11. Себастьян Заре.

12. Глеб Шевченко.

13. Бабич Артем.

14. Мария Шеришевская.

15. Ангелина Гавриленко.

16. Анастасия Лазарова.

17. Андрей Савич.

Напомним, сегодня в Беларуси началась крупнейшая забастовка в истории страны.

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