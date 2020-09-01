Власти Львова намекают, что строительство мусороперерабатывающего комплекса в этом году не начнется

Об этом со ссылкой на горсовет сообщают журналисты программы Шустров LIVE.

"Предполагается, что само строительство завода начнется еще в 2020 году. Впрочем, в связи с пандемией коронавируса сроки могут несколько корректироваться ", - отметили в пресс-службе Львовского горсовета.

Также строительству мешает судебный процесс: местные жители оспаривают градостроительные условия и ограничения на строительство мусороперерабатывающего завода. 8 августа Апелляционный административный суд передал дело на новое рассмотрение в первую инстанцию - Львовский окружной административный суд. 31 августа состоялось подготовительное заседание.

Напомним, на строительство мусороперерабатывающего завода и рекультивацию Грибовицкой свалки от Европейского банка реконструкции и развития и Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды выделено 35 млн евро. Договоры подписали еще летом 2018 года. Тендер продолжается.

В 2016 году на одной из сессий городского совета городской голова Андрей Садовый обещал, что если не построит мусороперерабатывающий завод в течение ближайших трех лет, уйдет с должности.

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