Власть не хочет брать на себя ответственность за организацию образовательного процесса в период карантина, - Синютка

1 сентября, 2020, 18:33

Власть не хочет брать на себя ответственность за организацию образовательного процесса в период карантина, поэтому сегодня "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект для страхования учителей

Об этом "Эспрессо" сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка.

"Мне кажется, что непрофессионализм сегодняшней власти проявился и в том числе при организации 1 сентября. Потому что власть не хочет брать на себя ответственность, она хочет переложить эту ответственность на учителей, на директоров школ и это совершенно неразумное решение, когда на усмотрение директоров, учителей представляются вопросы, когда проводить, как проводить, кто должен, какими средствами пользоваться, мне кажется, что это не делегирование полномочий, это наоборот демонстрация того, как непрофессиональная власть, которая не хочет брать на себя ответственность и старается перевести эти вызовы, которые есть, на плечи других людей ", - сказал Синютка

"Более того, власть не хочет поднимать заработную плату для педагогов, поэтому сегодня Европейская Солидарность зарегистрировала законопроект, которым мы должны застраховать учителей, которым мы должны выдать учителям те же меры в случае их заболевания", - подчеркнул политик.

Напомним, что фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект о возвращении средств на образование и обеспечение средствами защиты образовательных учреждений.