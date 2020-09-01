В ВСУ появились новые знаки и эмблемы, - Минобороны

1 сентября, 2020, 19:56

Произошли изменения в эмблемах на воротник и беретных знаках украинских военнослужащих

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в военной форме украинской армии произошли изменения. В частности, по-другому выглядят эмблемы на воротнике и беретных знаках.

"Зубчатка, как эмблема, обозначала принадлежность к высшему офицерскому составу, исчезла с генеральских погон и теперь находится на воротнике", - говорится в сообщении.

Кроме того, эмблема войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности изменилась. Центральный медальон с изображением буквы "и" был заменен на стилизованное изображение электрической искры.

У десантно-штурмовых войск эмблема появилась на воротнике, на которой изображен окрыленный парашют с пламенным мечом.

"Изменили эмблемы медицинской службы и ветеринарной медицины:" звезду жизни "заменили жезлом Эскулапа, который обвивает змея", - говорится в сообщении.

Было принято решение об уходе от советской традиции делать единственный знак для медиков и ветеринаров в золоте и серебре соответственно, и заменена серебряна "язвезда жизни" на изображение извивающейся змеи, которая была введена для ветеринарных старшин 1918 наряду с эмблемой военных медиков.

В качестве новой эмблемы частей радио-электронной борьбы предложено контурный щит, на который скосом наложена стилизованная молния.

Кроме того, ввели новые эмблемы для специальностей, которые не получили собственных эмблем в "Правилах ношения военной формы одежды" в 2017 году. Например, для армейской авиации в виде окрыленного острие копья, для морской пехоты - в виде меча Сагайдачного и скрещенных ружей, наложенных на стилизованный якорь.

До конца года в Вооруженных силах Украины планируют перейти на новые знаки различия военнослужащих.

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