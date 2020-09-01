В ВСУ подтвердили за сутки 28 случаев COVID-19

1 сентября, 2020, 11:18

За минувшие сутки в Вооруженных силах зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает командование Медсил в Facebook.

Как отмечается, семь больных находится в больнице.

Остальные 21 находятся на лечении дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 1 сентября в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеет 647 человек. За время пандемии выздоровели 1087 человек, летальных исходов зарегистрировано 6.

За 31 августа COVID-19 подтвердили в 2088 человек.