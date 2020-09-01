В ВСУ подтвердили за сутки 28 случаев COVID-19
1 сентября, 2020, 11:18
За минувшие сутки в Вооруженных силах зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19
Об этом сообщает командование Медсил в Facebook.
Как отмечается, семь больных находится в больнице.
Остальные 21 находятся на лечении дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.
Всего по состоянию на 1 сентября в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеет 647 человек. За время пандемии выздоровели 1087 человек, летальных исходов зарегистрировано 6.
- За 31 августа COVID-19 подтвердили в 2088 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-