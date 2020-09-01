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Espreso.tvОбществоВ ВСУ подтвердили за сутки 28 случаев COVID-19

В ВСУ подтвердили за сутки 28 случаев COVID-19


фото: reuters
За минувшие сутки в Вооруженных силах зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает командование Медсил в Facebook.

Как отмечается, семь больных находится в больнице.

Остальные 21 находятся на лечении дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 1 сентября в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеет 647 человек. За время пандемии выздоровели 1087 человек, летальных исходов зарегистрировано 6.

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