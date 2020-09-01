В ВОЗ назвали стратегию Швеции в борьбе с COVID-19 "образцовой"

1 сентября, 2020, 08:47

Стратегия Швеции о введении мягких ограничений для преодоления коронавируса должна стать примером для других стран

Об этом в интервью новозеландской радиостанции Magic сказал спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро, передает НВ .

"В Швеции правительство оказалось способным довериться обществу, а общество смогло довериться правительства", - отметил Набарро.

Он сказал, что власти Швеции спала на сознание граждан и не стал вводить жесткие карантинные мероприятия.

По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является "грубым инструментом", который серьезно сказывается на доходах людей.

Швеция не вводила жестких ограничений после начала эпидемии коронавируса.

Всего в Швеции коронавирус диагностировали у более 84 тысяч человек, 5808 умерли.