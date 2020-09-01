В Украину будет поставлено более 650 тыс. доз вакцин против гриппа

Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

"К эпидсезону 2020 - 2021 годов в Украину будет поставлено: 500000 доз вакцины VAXIGRIP TETRA (производитель Франция, четырехвалентного) 45000 доз вакцины Инфлювак (производитель Нидерланды, трехвалентного) 100000 доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентного) ; 20000 доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентного) ", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что в этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов: вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2) вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria) вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии этого эпидсезона, соответственно, четырехвалентного - от четырех.

По данным Центра общественного здоровья в течение прошлого эпидемического сезона гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн украинцев, или 12,9% населения, 63% из них дети в возрасте до 17 лет. От осложнений гриппа прошлого эпидсезона умер 71 человек.

Также в ЦОС сообщили что в прошлом эпидсезоне в Украину было поставлено 500 000 доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составляет 10,5%.

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