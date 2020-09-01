В Украине заработал единый е-билет для киевского метро и поездов дальнего следования
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
"Уже в сентябре этого года можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что купить SmartTicket можно на транспортном портале услуг на сайте SmartTicket.gov.ua.
"В будущем мы хотим, чтобы все виды транспорта - поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт были связаны единым е-билетом. Это удобство для пассажиров и значительная экономия времени", - цитирует пресс-служба слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Министр добавил, что кроме Киева внедрением SmartTicket заинтересовались Мариуполь, Харьков, а также Львовская облгосадминистрация.
Также отмечается, что в настоящее время система работает в режиме опытной эксплуатации. Для ее развития также разрабатывается подключение к системе других перевозчиков, которые готовы сотрудничать. В частности, идет разработка подключения к системе перевозчиков SkyUp и Gunsel. Также планируется разработка мобильного приложения, интеллектуального поиска и тому подобное.
В пресс-службе добавили, что в дальнейшем пассажиры смогут приобрести единый билет сразу на четыре или два вида транспорта. Также отмечается, что SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера.
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