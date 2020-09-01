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Espreso.tvОбществоВ Украине с конца сентября будут выявлять по 3 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, - Шмыгаль

В Украине с конца сентября будут выявлять по 3 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
В Украине с конца сентября - начале октября прогнозируют подтверждение около 3 тыс. случаев инфицирования коронавируса ежедневно

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ТСН .

"Сегодня у нас от 2000 до 2500 больных ежедневно, по прогнозам до конца сентября - начала октября эта цифра возрастет до 3000 ежедневно", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что рост количества заболеваемости может привести к загруженности больниц на более чем 80%.

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