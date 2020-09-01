В Украине с конца сентября будут выявлять по 3 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, - Шмыгаль

1 сентября, 2020, 10:30

В Украине с конца сентября - начале октября прогнозируют подтверждение около 3 тыс. случаев инфицирования коронавируса ежедневно

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ТСН .

"Сегодня у нас от 2000 до 2500 больных ежедневно, по прогнозам до конца сентября - начала октября эта цифра возрастет до 3000 ежедневно", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что рост количества заболеваемости может привести к загруженности больниц на более чем 80%.

В Совете национальной безопасности и обороны прогнозируют, что до 25 октября количество больных COVID-19 в Украине может составить 360 тыс. человек.