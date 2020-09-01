В Украине накопили рекордные объемы газа в подземных хранилищах, - Нафтогаз

1 сентября, 2020, 20:43

Страна накопила более 24 млрд кубометров газа в подземных хранилищах

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина .

"В этом году у нас рекорд, объем газа в ПХГ (подземное хранилище газа - ред.) уже превышает 24 млрд кубометров. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 (млрд кубометров - ред.)", - отметил Коболев.

Напомним, в Нафтогазе прогнозируют, что осенью стоимость природного газа для населения повысится почти на 40%.

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