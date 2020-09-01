 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине накопили рекордные объемы газа в подземных хранилищах, - Нафтогаз

В Украине накопили рекордные объемы газа в подземных хранилищах, - Нафтогаз

Страна накопила более 24 млрд кубометров газа в подземных хранилищах

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина .

"В этом году у нас рекорд, объем газа в ПХГ (подземное хранилище газа - ред.) уже превышает 24 млрд кубометров. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 (млрд кубометров - ред.)", - отметил Коболев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

1 сентября, 2020 вторник

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать