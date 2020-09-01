В Турции задержали топового командира "ИГ", который планировал теракт в Святой Софии

1 сентября, 2020, 18:03

Турция заявила о задержании высшего командира террористической организации "Исламское государство" в этой стране, обвинив его в планировании нападений на туристические места и политических лидеров

Об этом сообщает New York Times .

"Вероятный эмир ИГИЛ в Турции был задержан по подозрению в хранении важных планов и взят под стражу", - сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Этот гражданин Турции, идентифицирован как Махмут Озден, был задержан в провинции Адана (южная часть страны).

"Он был в постоянном контакте с членами ИГИЛ в Ираке и Сирии", - добавил Сойлу.

По данным государственного информационного агентства Anadolu, подозреваемый был доставлен в Стамбул, а затем взят под стражу судом и помещен в тюрьму Силиври в понедельник.

По данным агентства, задержанyый Махмут Озден подозревается в координации нескольких проектов терактов в знаковых местах, таких как бывший собор Святой Софии в Стамбуле, который недавно был превращен в мечеть , и нападений на политиков.

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