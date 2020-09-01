В Турции задержали топового командира "ИГ", который планировал теракт в Святой Софии
Об этом сообщает New York Times .
"Вероятный эмир ИГИЛ в Турции был задержан по подозрению в хранении важных планов и взят под стражу", - сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Этот гражданин Турции, идентифицирован как Махмут Озден, был задержан в провинции Адана (южная часть страны).
"Он был в постоянном контакте с членами ИГИЛ в Ираке и Сирии", - добавил Сойлу.
По данным государственного информационного агентства Anadolu, подозреваемый был доставлен в Стамбул, а затем взят под стражу судом и помещен в тюрьму Силиври в понедельник.
По данным агентства, задержанyый Махмут Озден подозревается в координации нескольких проектов терактов в знаковых местах, таких как бывший собор Святой Софии в Стамбуле, который недавно был превращен в мечеть , и нападений на политиков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-