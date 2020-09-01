В Станице Луганской произошел пожар на линии разграничения: около 10 взрывов, один спасатель ранен

Об этом сообщил hromadske .

По словам Золкина, прозвучало почти 10 взрывов. Во время одного из них получил ранения сотрудник ГСЧС, ему оказали медицинскую помощь.

На месте работают экипажи, ГСЧС, работники пожарной охраны лесного хозяйства бригада Станично-Луганской поселкового совета.