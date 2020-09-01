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Espreso.tvОбществоВ Станице Луганской произошел пожар на линии разграничения: около 10 взрывов, один спасатель ранен

В Станице Луганской произошел пожар на линии разграничения: около 10 взрывов, один спасатель ранен

Глава райгосадминистрации Юрий Золкин заявил, что в Станице Луганской произошел пожар на линии разграничения

Об этом сообщил hromadske .

По словам Золкина, прозвучало почти 10 взрывов. Во время одного из них получил ранения сотрудник ГСЧС, ему оказали медицинскую помощь.

На месте работают экипажи, ГСЧС, работники пожарной охраны лесного хозяйства бригада Станично-Луганской поселкового совета.

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