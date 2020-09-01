В США разбился военный самолет

1 сентября, 2020, 08:01

В штате Вирджиния разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США

Об этом сообщает Navy Times.

Самолет Hawkeye выполнял тренировочный полет в 16:05 (23:05 мск), когда потерпел крушение в районе острова Уоллопс.

Два пилота и два члена экипажа выпрыгнули с парашютом через главные двери кабины. Они не получили серьезные травмы.

"Первые отчеты также не указывают на наличие пострадавших, также никакие конструкции не повреждены в результате аварии", - заявили в ВМС США.