В США разбился военный самолет
1 сентября, 2020, 08:01
В штате Вирджиния разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США
Об этом сообщает Navy Times.
Самолет Hawkeye выполнял тренировочный полет в 16:05 (23:05 мск), когда потерпел крушение в районе острова Уоллопс.
Два пилота и два члена экипажа выпрыгнули с парашютом через главные двери кабины. Они не получили серьезные травмы.
"Первые отчеты также не указывают на наличие пострадавших, также никакие конструкции не повреждены в результате аварии", - заявили в ВМС США.
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