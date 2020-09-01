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Espreso.tvОбществоВ США разбился военный самолет

В США разбился военный самолет


фото: navy.mil
В штате Вирджиния разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США

Об этом сообщает Navy Times.

Самолет Hawkeye выполнял тренировочный полет в 16:05 (23:05 мск), когда потерпел крушение в районе острова Уоллопс.

Два пилота и два члена экипажа выпрыгнули с парашютом через главные двери кабины. Они не получили серьезные травмы.

"Первые отчеты также не указывают на наличие пострадавших, также никакие конструкции не повреждены в результате аварии", - заявили в ВМС США.

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