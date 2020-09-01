В Минске колонна студентов несколько раз прорывала окружение силовиков, их начали жестко задерживать. ВИДЕО

1 сентября, 2020, 17:47

Колонна студентов в Минске несколько раз прорвала оцепление силовиков, которые пытались перекрыть подходы к площади Независимости

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Силовики пытались заблокировать движение колонны, но студенты толпой перешли на другую сторону дороги.

То же самое произошло, когда силовики окружили проход к романовской слободе - участники шествия просто перешли на другую сторону дороги.

TUT.BY сообщает, что в 16:00 студентам удалось выйти на проспект Независимости: часть прорвала оцепление, остальные бежали дорогой.

"Несколько раз перебегая проспект, молодежь приблизилась к площади Независимости, подход к которой им снова перекрыли. Студенты, которых осталось заметно меньше, пошли в сторону стадиона Динамо", - говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что на улице Свердлова в Минске снова начались жесткие задержания студентов - по информации Белсат , их "бьют и пихают в машины".

Также начались задержания у стадиона "Динамо".

Напомним, сегодня в Беларуси началась крупнейшая забастовка в истории страны.

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