В Киеве на Банковой полицейские задержали мужчину с гранатой
1 сентября, 2020, 20:56
В Киеве на улице Банковой правоохранители задержали мужчину с предметом, похожим на гранату
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - говорится в сообщении.
Специалисты-взрывотехники изъяли предмет, который будет направлен на экспертные исследования
"Мужчину 1966 года доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств", - добавили в сообщении.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
Решается вопрос о правовой квалификации события.
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