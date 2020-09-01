В Киеве на Банковой полицейские задержали мужчину с гранатой

1 сентября, 2020, 20:56

В Киеве на улице Банковой правоохранители задержали мужчину с предметом, похожим на гранату

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - говорится в сообщении.