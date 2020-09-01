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Espreso.tvОбществоВ Киеве на Банковой полицейские задержали мужчину с гранатой

В Киеве на Банковой полицейские задержали мужчину с гранатой

В Киеве на улице Банковой правоохранители задержали мужчину с предметом, похожим на гранату

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - говорится в сообщении.

Специалисты-взрывотехники изъяли предмет, который будет направлен на экспертные исследования

"Мужчину 1966 года доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств", - добавили в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

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