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Espreso.tvОбществоВ Координационный совет оппозиции Беларуси вошли более 4000 человек

В Координационный совет оппозиции Беларуси вошли более 4000 человек


фото: reuters
В расширенный состав Координационного совета оппозиции Беларуси (КР) уже включено около 4 тысяч человек

Об этом заявил член президиума КС юрист Максим Знак, сообщает Интерфакс-Запад .

"На данный момент уже более 4,1 тыс. членов в расширенном составе и около 10 тыс. необработанных заявок", - сказал Знак.

Сторонники кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарыка Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после создания КС заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, сегодня в Беларуси началась самая крупная забастовка в истории страны.

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