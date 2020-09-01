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Espreso.tvОбществоВ Донецкой области в Красногоровке открыли обстрелянную в 2017 году оккупантами школу

В Донецкой области в Красногоровке открыли обстрелянную в 2017 году оккупантами школу

В прифронтовой Красногоровке Донецкой области открыли отремонтированную школу, которую в 2017 году расстреляли из тяжелой артиллерии оккупанты

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко в Facebook.

"Вместе с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым поздравили Красногоровский школьников и педагогов с началом нового учебного года и открытием обновленной школы. Она - знаковая для области: в 2017-м ее расстреляли российско-террористические группировки из тяжелой артиллерии. Тогда школа сильно пострадала" , - сообщил глава области.

Он отметил, что понадобилось три года и 95 млн грн, чтобы ее полностью реконструировать, и сегодня она одна из лучших в области.

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