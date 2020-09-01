В Беларуси началась крупнейшая забастовка в истории страны
Об этом сообщает портал Хартия 97.
Из промышленных гигантов к забастовке сегодня присоединился БелАЗ.
Кроме того, в различных формах продолжают начатую ранее забастовку "Беларуськалий", МТЗ, "Гродно Азот" и другие крупные предприятия.
На десятках ключевых индустриальных предприятий уже несколько недель проходит так называемая итальянская забастовка.
Отмечается, что среди компаний, которые объявили для себя 1 сентября нерабочим днем, значатся магазины, интернет-магазины, бары, кафе, салоны красоты, салоны печати, СТО, языковая школа, сервис с краткосрочной арендой автомобиля, архитектурное бюро, спортивный клуб, веломагазин, салон напольных покрытий.
- Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
- Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.
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