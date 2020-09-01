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Espreso.tvОбществоВ Беларуси началась крупнейшая забастовка в истории страны

В Беларуси началась крупнейшая забастовка в истории страны


фото: reuters
1 сентября начинается самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси на фоне протестов, начавшихся после выборов президента 9 августа

Об этом сообщает портал Хартия 97.

Из промышленных гигантов к забастовке сегодня присоединился БелАЗ.

Кроме того, в различных формах продолжают начатую ранее забастовку "Беларуськалий", МТЗ, "Гродно Азот" и другие крупные предприятия.

На десятках ключевых индустриальных предприятий уже несколько недель проходит так называемая итальянская забастовка.

Отмечается, что среди компаний, которые объявили для себя 1 сентября нерабочим днем, значатся магазины, интернет-магазины, бары, кафе, салоны красоты, салоны печати, СТО, языковая школа, сервис с краткосрочной арендой автомобиля, архитектурное бюро, спортивный клуб, веломагазин, салон напольных покрытий.

  • Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
  • Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

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