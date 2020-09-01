Украинский футбольный клуб презентовал новую эмблему
Об этом сообщает официальный сайт " Чайки ".
"Более 44 лет прошло с тех пор, как в селе Петропавловская Борщаговка появилась постоянно действующая футбольная команда. В середине 70-х годов наше село выглядело как обычное село - на 95 процентов оно состояло из частного сектора. Сегодня села Петропавловская Борщаговка и Чайки больше напоминают спальные районы столицы Украины - города, ведь их значительную территорию занимают многоэтажные жилые комплексы. Новый логотип символизирует современный вид сел Петропавловская Борщаговка и Чайки ", - говорится в заявлении клуба.
Футбольный клуб "Чайка" представляет село Петропавловская Борщаговка, которое находится в пригороде Киева. Команда выступает во второй лиге чемпионата Украины по футболу.
- 19 августа футбольный клуб "Минай" презентовал новую эмблему .
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