 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинский футбольный клуб презентовал новую эмблему

Украинский футбольный клуб презентовал новую эмблему


фото: sc-chayka.com.ua
Футбольный клуб "Чайка" из села Петропавловская Борщаговка представил новый логотип

Об этом сообщает официальный сайт " Чайки ".

"Более 44 лет прошло с тех пор, как в селе Петропавловская Борщаговка появилась постоянно действующая футбольная команда. В середине 70-х годов наше село выглядело как обычное село - на 95 процентов оно состояло из частного сектора. Сегодня села Петропавловская Борщаговка и Чайки больше напоминают спальные районы столицы Украины - города, ведь их значительную территорию занимают многоэтажные жилые комплексы. Новый логотип символизирует современный вид сел Петропавловская Борщаговка и Чайки ", - говорится в заявлении клуба.

Футбольный клуб "Чайка" представляет село Петропавловская Борщаговка, которое находится в пригороде Киева. Команда выступает во второй лиге чемпионата Украины по футболу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петропавловская Борщаговка (@ sc.chayka)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

1 сентября, 2020 вторник

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать