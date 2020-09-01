Украина заняла первое место по использованию криптовалют, - Минцифры

1 сентября, 2020, 14:57

Украина заняла первое место по использованию населением виртуальных активов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"По данным ведущей аналитической блокчейн компании The Chainalysis, в Украине больше всего использований виртуальных активов населением в мире", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для расчета применения криптоактивов населением использовались критерии стоимости пересылаемых криптоактивов в расчете на душу населения, остатки криптоактивов на кошельки интернет-пользователям, P2P объем транзакций и объем розницы транзакций, рассчитанные по паритету покупательной способности.

По данным Минцифры, Украина имеет высокие показатели на рынке виртуальных активов в связи с одним из крупнейших сообществ блокчейн-разработчиков, высоким уровнем цифровой грамотности населения. Кроме того, отметили в ведомстве, значительное количество мелких предпринимателей занимается посредничеством на международных маркетплейсах, где использует виртуальные активы для расчетов. Это стало возможным также из-за удобства использования виртуальных активов, а также ряда законодательных ограничений и ограничений банковской системы по международных денежных переводах.

В то же время в ведомстве отметили, что рынок виртуальных активов в Украине имеет значительные обороты даже в мировом масштабе, но его большая часть находится в "серой" зоне, создает потенциальные риски для государства, бизнеса и пользователей.

Компания The Chainalysis - ведущая аналитическая блокчейн-компания, которая предоставляет данные о блокчейне и аналитике государственным и финансовым учреждениям, а также участникам рынка виртуальных активов.

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