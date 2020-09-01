Синоптик Наталья Диденко назвала регионы, в которых будет дождь 2 сентября
1 сентября, 2020, 17:07
2 сентября температура воздуха на территории Украины прогреется от + 22 ° C до + 35 ° C
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Уже 2 сентября становится понятным и обыденным, что осень пришла. 2 сентября в Украине будет много настоящей летней жары, в течение дня в большинстве областей + 30 ° C ... + 35 ° C", - отметила синоптик.
В западных областях в среду ожидается + 22 ° C ... + 28 ° C.
Дожди наиболее вероятны на Волыни, Ровенщине и вблизи Карпат.
По словам Натальи Диденко, в Киеве 2 сентября - снова сухо, солнечно и жарко.
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