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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: оккупанты дважды нарушили перемирие

Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды нарушили перемирие


фото: Главком
31 августа зафиксировано 2 нарушения перемирия со стороны оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Провокацию из стрелкового оружия отмечено вблизи Водяного. Выстрела из подствольного гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки.

Украинские подразделения оружие в ответ не применяли из-за того, что обстрелы не несли угрозу.

Боевых потерь не было.

С начала текущих суток, 01 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

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