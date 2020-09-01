Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды нарушили перемирие

1 сентября, 2020, 07:47

31 августа зафиксировано 2 нарушения перемирия со стороны оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Провокацию из стрелкового оружия отмечено вблизи Водяного. Выстрела из подствольного гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки.

Украинские подразделения оружие в ответ не применяли из-за того, что обстрелы не несли угрозу.

Боевых потерь не было.

С начала текущих суток, 01 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина.