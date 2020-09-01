Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды нарушили перемирие
1 сентября, 2020, 07:47
31 августа зафиксировано 2 нарушения перемирия со стороны оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Провокацию из стрелкового оружия отмечено вблизи Водяного. Выстрела из подствольного гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки.
Украинские подразделения оружие в ответ не применяли из-за того, что обстрелы не несли угрозу.
Боевых потерь не было.
С начала текущих суток, 01 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
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