Страна не готова к этому учебному сезону, - Княжицкий

1 сентября, 2020, 16:22

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что вместо того, чтобы разработать правильные школьные программы и защитить учителей и детей от пандемии - деньги разворовали, поэтому страна не готова к новому учебному году

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.

"Понимаете, в чем проблема, только дистанционно научить всех детей будет очень сложно. Вместе с тем, мы понимаем, что дети, которые идут в школу в стране, где растет эпидемия, будут еще одним источником распространения инфекции. Они подвергают себя опасности и учителя подвергают себя опасности. Это очень опасная история. И очень жаль, что те деньги, которые были зарезервированы под COVID-19 - фактически были растрачены и разворованы под видом большого строительства ", - отметил Княжицкий.

По его словам, вместо того, чтобы разработать правильные школьные программы с ограниченным физическим присутствием детей и защитить учителей и детей масками и другим способом, как могло бы государство - деньги просто разворовали.

"Конечно, мы к этому учебному сезону не готовы", - подчеркнул Княжицкий.

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