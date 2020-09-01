Страна не готова к этому учебному сезону, - Княжицкий
Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.
"Понимаете, в чем проблема, только дистанционно научить всех детей будет очень сложно. Вместе с тем, мы понимаем, что дети, которые идут в школу в стране, где растет эпидемия, будут еще одним источником распространения инфекции. Они подвергают себя опасности и учителя подвергают себя опасности. Это очень опасная история. И очень жаль, что те деньги, которые были зарезервированы под COVID-19 - фактически были растрачены и разворованы под видом большого строительства ", - отметил Княжицкий.
По его словам, вместо того, чтобы разработать правильные школьные программы с ограниченным физическим присутствием детей и защитить учителей и детей масками и другим способом, как могло бы государство - деньги просто разворовали.
"Конечно, мы к этому учебному сезону не готовы", - подчеркнул Княжицкий.
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