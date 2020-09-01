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Espreso.tvМирСанкции против РФ могут ввести в случае ее вмешательства в дела Беларуси "с применением силы", - Reuters

Санкции против РФ могут ввести в случае ее вмешательства в дела Беларуси "с применением силы", - Reuters

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против России в случае вмешательства в дела Беларуси "с применением силы"

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США, передает "РБК-Украина".

"Чиновник, который выступал на условиях анонимности, заявил, что Соединенные Штаты могли бы рассмотреть вопрос о введении санкций против России, если бы она открыто вмешалась с применением силы в Беларусь", - говорится в сообщении.

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