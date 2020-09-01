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Espreso.tvОбществоС начала перемирия зафиксировано более 800 нарушений договоренностей, - отчет ОБСЕ

С начала перемирия зафиксировано более 800 нарушений договоренностей, - отчет ОБСЕ


фото: reuters
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 829 нарушений от начала перемирия в зоне ООС 27 июля

Об этом говорится в отчете СММ .

В ОБСЕ зафиксировали 148 взрывов, 2 неопределенные боеприпасы, 12 осветительных ракет и 667 очередей и выстрелов.

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В частности, в период с вечера 28 до вечера 29 августа СММ зафиксировала 42 нарушения режима прекращения огня.

С вечера 29 до вечера 30 августа ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения.

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