С начала перемирия зафиксировано более 800 нарушений договоренностей, - отчет ОБСЕ
1 сентября, 2020, 09:13
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 829 нарушений от начала перемирия в зоне ООС 27 июля
Об этом говорится в отчете СММ .
В ОБСЕ зафиксировали 148 взрывов, 2 неопределенные боеприпасы, 12 осветительных ракет и 667 очередей и выстрелов.
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В частности, в период с вечера 28 до вечера 29 августа СММ зафиксировала 42 нарушения режима прекращения огня.
С вечера 29 до вечера 30 августа ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения.
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