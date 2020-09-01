С 1 сентября вступили в действие требования о раскрытии банками исчерпывающей информации относительно своих услуг
Об сообщила пресс-служба НБУ .
"С 1 сентября 2020 заработали введенные Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов", - говорится в сообщении.
Так, на сайтах и в рекламе банков отныне должно быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов. В частности, обязательно должна указываться их стоимость, полные затраты клиента, включены дополнительные услуги, способ оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий.
Таким образом, по словам начальника Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Украины Ольги Лобайчук, клиент сможет легко сравнить условия разных финучреждений, а банки получат лояльность потребителей и уменьшат риски невыполнения условий договоров.
В пресс-службе отметили, что НБУ будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков, а также контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За нарушение прав потребителей предусмотрены штрафы от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.
- Напомним, в начале августа НБУ утвердил новые правила раскрытия информации в рекламе банковских услуг.
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