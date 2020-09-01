Разрушил знак "Украина" в Станице Луганской: местного жителя осудили на 2 года
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
На Луганщине осудили мужчину, который разрушил знак "Украина" вблизи КПВВ "Станица Луганская".
"Приговором Беловодского районного суда Луганской области жителя Станично-Луганского района признали виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы по факту совершения хулиганских действий (ч. 3 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в июле этого года, находясь в нетрезвом состоянии вблизи линии разграничения в пгт Станица Луганская, ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина, грубо нарушая общественный порядок, умышленно разрушил знак "Украина", находившийся у контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".
Сообщается, процессуальным руководителем Луганской местной прокуратуры № 2 Луганской области полностью доказана вина обвиняемого в совершении инкриминируемого уголовного преступления.
Сейчас приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования - 30 дней со дня провозглашения приговора.
- Напомним, в понедельник, 6 июля, в Станице Луганской человек разрушил знак "Украина" , установленный возле автодороги с круговым движением.
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