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Espreso.tvОбщество"Решение было ожидаемым": Сытник о признании КСУ неконституционным указа о его назначении директором НАБУ

"Решение было ожидаемым": Сытник о признании КСУ неконституционным указа о его назначении директором НАБУ

Решение Конституционного суда о признании неконституционным указа президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ было ожидаемым для руководителя бюро

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода .

"Мы видели как постоянно идет лоббирование этого решения. Мы видели, каким образом проводятся решение через Конституционный суд, например, решение об отмене ответственности за незаконное обогащение. Решение об отмене полномочий НАБУ о возможности подачи исков в суд о признании сделок недействительными и многие другие. Поэтому, в принципе, сказать, что мы удивлены этим решением - не удивлены. в то же самое время, нужно отметить, что это впервые в истории Украины Конституционный суд рассмотрел вопрос конституционности не вступившего нормативного документа, а акта индивидуального действия ", - отметил Сытник.

Он отмечает, что "раньше такого не было, и в этом была простая логика".

"Конституционный суд может рассмотреть, конечно, но при этом это не будет за собой тащить никаких юридических последствий, так как акт индивидуального действия исчерпывается моментом его исполнения. То есть указ президента выдали, после того, как я приступил к исполнению своих полномочий, этот указ фактически исчерпал свое действие. Его отмена абсолютно не означает прекращения моих полномочий или мое увольнение ", - отметил Сытник.

  • 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • Конституционный суд Украины рассмотрит законность создания Национального антикоррупционного бюро Украины 10 сентября.

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