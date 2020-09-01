"Это не финал истории, но жирная запятая": Вовк отреагировал на решение Высшего совета правосудия
Об этом он написал в Facebook .
"Несмотря на беспрецедентное давление, ВСП (Высший совет правосудия - ред.) объективно подошел к этому вопросу и сделал то, что должен был сделать согласно букве и духу закона - вернул ходатайство без рассмотрения, поскольку подозрение не было вручено должным образом ", - отметил Вовк.
По его словам, это не финал этой истории, но "это жирная запятая, которая уже позволяет задать некоторые вопросы".
"Почему молчал ВС, никак не реагируя на беспрецедентное и абсолютно незаконное давление на судебную систему? Как оценивать информационные атаки и вброс со стороны НАБУ и его легиона бродячих активистов о якобы вручении мне подозрения, розыска и другое? Кто понесет ответственность? Возможно, лицо, которая вопреки решению КС считает себя директором НАБУ? ", - отметил Вовк.
- Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
- Впоследствии, в ОАСК заявили, что глава суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах.
- Ранее сообщалось , что Высший совет правосудия 1 сентября рассмотрит ходатайство об отстранении судей Окружного админсуда Киева, которые являются фигурантами дела о захвате власти руководством ОАСК.
- 1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
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