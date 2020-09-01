"Это не финал истории, но жирная запятая": Вовк отреагировал на решение Высшего совета правосудия

1 сентября, 2020, 18:20

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что отказ в рассмотрении ходатайства по его отстранению Высшим советом правосудия - "не финал этой истории", ведь на совет оказывается "беспрецедентное давление"

Об этом он написал в Facebook .

"Несмотря на беспрецедентное давление, ВСП (Высший совет правосудия - ред.) объективно подошел к этому вопросу и сделал то, что должен был сделать согласно букве и духу закона - вернул ходатайство без рассмотрения, поскольку подозрение не было вручено должным образом ", - отметил Вовк.

По его словам, это не финал этой истории, но "это жирная запятая, которая уже позволяет задать некоторые вопросы".

"Почему молчал ВС, никак не реагируя на беспрецедентное и абсолютно незаконное давление на судебную систему? Как оценивать информационные атаки и вброс со стороны НАБУ и его легиона бродячих активистов о якобы вручении мне подозрения, розыска и другое? Кто понесет ответственность? Возможно, лицо, которая вопреки решению КС считает себя директором НАБУ? ", - отметил Вовк.

Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.

Впоследствии, в ОАСК заявили, что глава суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах.

Ранее сообщалось , что Высший совет правосудия 1 сентября рассмотрит ходатайство об отстранении судей Окружного админсуда Киева, которые являются фигурантами дела о захвате власти руководством ОАСК.

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb