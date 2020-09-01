"Если будет необходимость": Разумков заявил, что власть оперативно найдет деньги для борьбы с коронавирусом

1 сентября, 2020, 20:19

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что власти смогут найти деньги на средства для борьбы с коронавирусом, если будет такая необходимость

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Да, действительно часть (денег из фонда - ред.) была направлена на большое строительство, но, я уверен, если будет необходимость обеспечить украинцев деньгами для борьбы коронавирусом, то Верховная Рада сможет это обеспечить в оперативном режиме, но это зависит и от Кабинета министров ", - подчеркнул Разумков.

Парламент принял закон, которым выделил 35 млрд грн с Covid-фонда на строительство и реконструкцию дорог государственного и местного значения.

Правительство распределило 66 млрд грн денег Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Как использовали деньги, отчитались в Минфине.

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что вместо того, чтобы разработать правильные школьные программы и защитить учителей и детей от пандемии - средства с коронавирусного фонда разворовали, поэтому страна не готова к новому учебному году.

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