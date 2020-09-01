 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Если будет необходимость": Разумков заявил, что власть оперативно найдет деньги для борьбы с коронавирусом

"Если будет необходимость": Разумков заявил, что власть оперативно найдет деньги для борьбы с коронавирусом

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что власти смогут найти деньги на средства для борьбы с коронавирусом, если будет такая необходимость

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Да, действительно часть (денег из фонда - ред.) была направлена на большое строительство, но, я уверен, если будет необходимость обеспечить украинцев деньгами для борьбы коронавирусом, то Верховная Рада сможет это обеспечить в оперативном режиме, но это зависит и от Кабинета министров ", - подчеркнул Разумков.

  • Парламент принял закон, которым выделил 35 млрд грн с Covid-фонда на строительство и реконструкцию дорог государственного и местного значения.
  • Правительство распределило 66 млрд грн денег Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Как использовали деньги, отчитались в Минфине.
  • Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что вместо того, чтобы разработать правильные школьные программы и защитить учителей и детей от пандемии - средства с коронавирусного фонда разворовали, поэтому страна не готова к новому учебному году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

1 сентября, 2020 вторник

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать