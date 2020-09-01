"Динамо", Милевский и Ребров узнали соперников в плей-офф квалификации ЛЧ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Если киевское "Динамо" выйдет в плей-офф, то первый матч проведет на выезде, а ответный матч - дома. На этой стадии победитель определяется в двух матчах. Встречи будут проходить 22/23 и 29/30 сентября.
Путь представителей лиг
"Гент" / "Рапид" Вена - "Динамо" / АС
"Краснодар" - "Бенфика" / ПАОК
Путь чемпионов
"Славия" - "Янг Бойз" / "Мидтьюлланд"
"Маккаби" Тель-Авив / "Динамо" Брест - "Зальцбург"
"Олимпиакос" - "Црвена Звезда" / "Омония"
"Карабах" / "Мольде" - "Динамо" Загреб / "Ференцварош"
Победители плей-офф раунда выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, а команды, которые проигрывают, еврокубковый сезон проведут в Лиге Европы.
- 31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ .
- В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов Брестское "Динамо" Артема Милевского сыграет против "Маккаби Тель-Авив" , а "Ференцварош" Сергея Реброва против загребского "Динамо".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
Читайте также
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину