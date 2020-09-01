"Динамо", Милевский и Ребров узнали соперников в плей-офф квалификации ЛЧ

1 сентября, 2020, 13:39

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Если киевское "Динамо" выйдет в плей-офф, то первый матч проведет на выезде, а ответный матч - дома. На этой стадии победитель определяется в двух матчах. Встречи будут проходить 22/23 и 29/30 сентября.

Путь представителей лиг

"Гент" / "Рапид" Вена - "Динамо" / АС

"Краснодар" - "Бенфика" / ПАОК

Путь чемпионов

"Славия" - "Янг Бойз" / "Мидтьюлланд"

"Маккаби" Тель-Авив / "Динамо" Брест - "Зальцбург"

"Олимпиакос" - "Црвена Звезда" / "Омония"

"Карабах" / "Мольде" - "Динамо" Загреб / "Ференцварош"

Победители плей-офф раунда выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, а команды, которые проигрывают, еврокубковый сезон проведут в Лиге Европы.

31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ .

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов Брестское "Динамо" Артема Милевского сыграет против "Маккаби Тель-Авив" , а "Ференцварош" Сергея Реброва против загребского "Динамо".